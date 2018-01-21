21 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил призеров чемпионата Европы по фигурному катанию, который завершился в субботу в столице.



«Впервые в истории современной России Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию. Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Российские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы в Москве: две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Золотые медали России принесли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), а также Алина Загитова (женское одиночное катание).