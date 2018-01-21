21 января. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил призеров чемпионата Европы по фигурному катанию, который завершился в субботу в столице.
«Впервые в истории современной России Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию. Следил за выступлениями наших спортсменов. Москвичи в призерах и в парах, и в танцах, и в женском одиночном катании! Молодцы! Пожелаем ребятам удачи на Олимпиаде», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Российские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы в Москве: две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Золотые медали России принесли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), а также Алина Загитова (женское одиночное катание).
12:35 Происшествия В Москве задержали мужчину, находившегося в розыске 17 лет
12:23 В мире Гильдия продюсеров США назвала фильм года
10:46 Город Москва вошла в пятерку популярных новогодних маршрутов в мире
10:32 Город Флагманские МФЦ откроются в каждом округе Москвы
10:04 Происшествия Инкассаторский автомобиль перевернулся в центре Москвы
10:46 Город Москва вошла в пятерку популярных новогодних маршрутов в мире
10:32 Город Флагманские МФЦ откроются в каждом округе Москвы
00:36 Общество Финансовая база местного самоуправления показывает уровень недоверия власти к гражданам – Явлинский
14:58 В России «Движение вверх» стало первым российским фильмом, заработавшим 2 млрд рублей
11:37 В России На территории Московской области проводятся работы по дегазации двух мусорных полигонов
11:17 Город В Москве ввели 14 домов для программы реновации
09:16 Общество 25 января студенты смогут бесплатно сходить на катки в 16 парках
15:23 Общество Музей Высоцкого в Москве с 1 февраля закроется на реконструкцию