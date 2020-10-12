12 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить звания «Почетный гражданин города Москвы» президенту Музея имени Пушкина Ирине Антоновой и Народному артисту СССР Василию Лановому, проекты постановлений опубликованы в электронной базе Мосгордумы.



В проектах указано, что звание «Почетный гражданин города Москвы» Ирине Антоновой предлагается присвоить «за выдающийся вклад в сохранение и популяризацию национального культурного достояния России и Москвы», а Василию Лановому - «за выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино».



Ирина Александровна Антонова - советский и Российский искусствовед, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусство РСФРС, академик РАО и академик РАХ. Автор более 100 публикаций, преподаватель. С 1945 года, после окончания МГУ - сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. С 1961 года - директор музея. С 2011 года - член Общественной палаты РФ. В 2013 году подала в отставку с поста директора ГМИИ имени Пушкина, которым руководила 52 года. В том же году назначена Президентом музея. Удостоена многочисленных советских, российских и зарубежных наград. Полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством».



Василий Семенович Лановой - советский и российский актер театра и кино, театральный педагого, общественный деятель. Народный артист СССР. Окончил Театральное училище имени Щукина (в настоящее время - Театральный институт имени Щукина). С 1957 года - актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. С 1985 года - преподаватель Театрального института имени Щукина, профессор, заведующий кафедрой. Сыграл десятки ролей в театре и кино в том числе в таких фильмах как «Павел Корчагин», «Война и мир», «Солярис», «Офицеры», «Дни Турбиных».