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Общество
17.10.2022, 16:11
Собянин сообщил москвичам о завершении мобилизации в столице
17 октября. Mossovetinfo.ru - Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме, сообщил Сергей Собян...
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Общество
13.10.2022, 13:38
Сыровар Олег Сирота начинает торговлю вениками из технической конопли
13 октября. Mossovetinfo.ru - Сыровар Олег Сирота начинает торговлю вениками из технической конопли. Как сообщил Сиро...
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Общество
30.09.2022, 09:05
Материнский капитал на второго ребенка составит почти 780 тыс. рублей
30 сентября. Mossovetinfo.ru - С 1 февраля 2023 года материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инф...