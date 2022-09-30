17 октября. Mossovetinfo.ru - Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме, сообщил Сергей Собян...

13 октября. Mossovetinfo.ru - Сыровар Олег Сирота начинает торговлю вениками из технической конопли. Как сообщил Сиро...

30 сентября. Mossovetinfo.ru - С 1 февраля 2023 года материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инф...