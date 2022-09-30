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Общество     17.10.2022 16:11

Собянин сообщил москвичам о завершении мобилизации в столице

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Теги:  Москва  Собянин  мобилизация  завершение 

17 октября. Mossovetinfo.ru - Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены в полном объеме, сообщил Сергей Собянин.

"По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.
Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", - сообщил Собянин в своем блоге.


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Теги: 
Москва  Собянин  мобилизация  завершение 

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