29 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин выразил «крайнюю озабоченность» дело врача Елены Мисюриной, которую приговорили к двум годам тюрьмы в связи со смертью пациента.



«Крайне озабочен делом врача Елены Мисюриной. Безусловно, жизнь и здоровье пациентов важнее всего. Тем не менее такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«Это важно не только для врачебного сообщества, но и для людей, которые обращаются к ним за помощью», - подчеркнул мэр Москвы.



24 января сообщалось, что в Москве врач-гематолог признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Женщине 1974 года рождения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку.