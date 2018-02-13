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Общество     13.02.2018 12:28

Собянину от ОНФ передан «пакет общественных предложений» по улучшению жизни москвичей

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Теги:  Москва  москвичи  жизнь  улучшение  предложения  Собянин  ОНФ  Кузьминов 

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Мэру Москвы Сергею Собянину, в ходе встречи с ним представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта в Москве передан «пакет общественных предложений» по улучшению жизни москвичей. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в ОНФ Москвы.

«Если провести анализ структуры общественных предложений, то львиная их доля приходится на социальную тематику», – отметил сопредседатель московского штаба ОНФ, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Московским властям предложены: «различные аспекты защиты прав инвалидов, инициативы по созданию условий для деятельности НКО, развитию волонтерства»; «использование новейших технологий при организации бизнеса и торговли, в сфере ЖКХ».
Также предложено: «обратить внимание на создание института наставничества»; «предусмотреть в городской программе активного долголетия отдельный раздел – «Наставничество»»; сделать библиотеки «хорошей открытой площадкой для НКО и волонтерского движения»; поддержать «группы защитников природных территорий из числа жителей».

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Теги: 
Москва  москвичи  жизнь  улучшение  предложения  Собянин  ОНФ  Кузьминов 

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