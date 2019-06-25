25 июня. Mossovetinfo.ru – Солнечная и сухая погода ожидается в Москве во вторник, 25 мая, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +22…+24°, в Подмосковье +20…+25°. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
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