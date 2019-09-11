Другие материалы
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Общество
12.09.2019, 08:19
Солнечная и теплая погода ожидается в Москве 12 сентября
12 сентября. Mossovetinfo.ru – Преимущественно ясная и по-летнему теплая погода ожидается в Москве в четверг, 12 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в М...
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Общество
11.09.2019, 11:59
Мосгоризбирком подготовит поправки в закон по электронному голосованию
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком до конца года подготовит и представит в Госдуму поправки в законодательство, которые будут регулировать электронное голосование, сообщил на пресс-конфе...
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Общество
11.09.2019, 08:25
Аномально теплая погода без осадков ожидается в Москве 11 сентября
11 сентября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая, преимущественно ясная погода без осадков ожидается в Москве в среду, 11 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воз...