Общество 12.09.2019, 08:19 Солнечная и теплая погода ожидается в Москве 12 сентября

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Преимущественно ясная и по-летнему теплая погода ожидается в Москве в четверг, 12 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в М...

Общество 11.09.2019, 11:59 Мосгоризбирком подготовит поправки в закон по электронному голосованию

11 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком до конца года подготовит и представит в Госдуму поправки в законодательство, которые будут регулировать электронное голосование, сообщил на пресс-конфе...