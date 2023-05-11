19 мая — Mossovetinfo.ru — Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Захар Прилепин, находящейся в палате интенсивной терапии после теракта 6 мая, по состоянию здоровья не сможет лично принять участие в съезде партии 20 мая, но направит его участникам программную речь, сообщили в пресс-службе Прилепина. Ожидается, что речь Прилепина съезду партии будет опубликована в Telegram-канале Прилепина zakharprilepin и на информресурсах СЗРП.
Речь будет содержать базовые установки и принципы, на которых должна строиться работа СРЗП, особенно в условиях спецоперации, отмечается в сообщении.
Накануне лидер партии СРЗП Сергей Миронов выразил уверенность, что на съезде Прилепина «обязательно переизберут» сопредседателем партии и пожелал скорейшего выздоровления.
«Дорогой Захар! Держись! Вся наша партия и миллионы граждан России с тобой. Эти подонки бьют по настоящим идеологам специальной военной операции, по настоящим патриотам. Но они ничего не добьются. Мы обязательно ответим. Мы все желаем тебе скорейшего выздоровления. На Съезде мы обязательно переизберем тебя сопредседателем партии. То, что делаешь и будешь делать ты, нужно не только нашей партии. Это нужно всей России. Победа будет за нами! Иного не дано! Вся партия и вся наша команда всегда с тобой», - сообщил Миронов в своем Telegram-канале mironovonline.
20 мая 2023 г. в городском округе Истра Московской области состоится XII съезд партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». В повестке съезда - избрание руководящих органов партии, ее председателя и сопредседателей.
6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал Прилепин
. Погиб водитель и охранник писателя Александр Шубин, Прилепин был ранен.
На фото ИА МОССОВЕТ Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Семигин («Патриоты России») и Захар Прилепин («За правду») 28 января 2021 после подписания манифест об объединении
«на основе взаимного уважения и общих целей, исходя из общего понимания справедливости и правды».
22 февраля 2021 года, на объединительном съезде председателем партии «Справедливая Россия – За правду» был единогласно избран Сергей Миронов
, сопредседателями партии стали Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Президент России Владимир Путин в обращении к делегатам съезда партии «Справедливая Россия» заявил, что объединение позволит «достойно проявить себя на предстоящих выборах».