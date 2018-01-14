Сотрудники ГИБДД вернули родителям сбежавшего в Москве 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.



Его обнаружили в Новоарбатском тоннеле. Как выяснилось, вечером подросток самовольно ушел из дома после ссоры с родителями.



Полицейские вернули ребенка родителям, проведя с ними беседу. Мама подростка поблагодарила инспекторов за оперативность и внимательное отношение к ее сыну.