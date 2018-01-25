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Общество     25.01.2018 08:56

Сотрудники московских гостиниц пройдут вакцинацию перед ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  гостиницы  отели  чемпионат мира по футболу  спорт  чемпионат мира-2018  вакцинация 

25 января. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московских гостиниц пройдут вакцинацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Это обязательное требование к гостиничным объектам, принимающим болельщиков и спортивные делегации.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак».

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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  гостиницы  отели  чемпионат мира по футболу  спорт  чемпионат мира-2018  вакцинация 

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