Сотрудники московских гостиниц пройдут вакцинацию перед ЧМ-2018

25 января. Mossovetinfo.ru – Сотрудники московских гостиниц пройдут вакцинацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Это обязательное требование к гостиничным объектам, принимающим болельщиков и спортивные делегации.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.



В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак».