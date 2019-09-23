23 сентября. Mossovetinfo.ru – Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) направил письмо в прокуратуру Москвы, в котором просит рассмотреть вынесенные приговоры фигурантам по «по московскому делу» Павлу Устинову и Константину Котову и отменить их, сообщает пресс-служба СПЧ.



В письме приветствуется инициатива прокуратуры, которая обратилась в суд с просьбой пересмотреть приговор Павлу Устинову на наказание, не связанное с лишением свободы, однако выражается мнение о ее недостаточности. По мнению СПЧ, обвинение с Устинова должно быть полностью снято, обвинительный приговор отменен. Аналогичная позиция высказана по делу Константина Котова.



В письме указано, что действия Котова и Устинова не несли угрозы общественной безопасности, а в ходе судов была исключена состязательность, что наносит ущерб авторитету судебной системы России.



Константин Котов был осужден на 4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Павел Устинов получил 3,5 года колонии за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».



Позднее прокуратура Москвы попросила изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Павла Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.