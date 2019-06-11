11 июня. Mossovetinfo.ru – Глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета по правам человека при президенте РФ Павел Гусев предложил 16 июня провести согласованную акцию в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявление Гусева опубликовано на сайте СПЧ.



Гусев отметил, что призывы провести несанкционированное шествие являются пропагандой и ведут к расколу гражданского общества.



Ранее стало известно о намерении группы журналистов провести 12 июня в Москве несанкционированный марш в поддержку Голунова. Гусев отметил, что никто из организаторов несанкционированного марша не обращался в СПЧ. При этом, в СПЧ считают необходимым проведением мирных, публичных акций в поддержку Голунова и предложил провести такие акции 16 июня, и обратился к российским властям с призывом не препятствовать проведению подобных мероприятий.



Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня. В его рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Впоследствии, при обыске в квартире Голунова был обнаружен кокаин. Сам журналист заявил, что наркотики ему были подброшены, а также о том, что в ходе задержания он был избит. Позднее Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.



Задержание журналиста вызвало большой общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина дело под личный контроль взял глава столичного МВД Олег Баранов. Кроме того, Управление собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку действий полицейских при задержании Голунова.



После призывов о проведении 12 июня несогласованной акции в поддержку Голунова, власти Москвы заявили о намерении обратится в прокуратуру, в связи с тем, что организаторы не контактируют с мэрией по вопросам обеспечения безопасности.