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Общество     27.06.2023 09:30

Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев

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Теги:  мятеж  попытка  улетевшие  24 июня  Росавиация  Гусев 

27 июня — Mossovetinfo.ru — Списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа предложил опубликовать первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия —За правду" Дмитрий Гусев.

"Страна должна знать своих «героев» в лицо! Нужно прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа чиновниках. Предложил Росавиации опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа", — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Гусев, запрос, мятеж, попытка, списки, улетевшие, 24 июня
"Считаю это необходимо, чтобы не допустить раскола общества и избежать распространения фейков со стороны западных и украинских спецслужб.
На выходных в интернет-пространстве было много сообщений о «сбежавших». Необходимо остановить волну домыслов. Заодно народ узнает своих "героев", которые действительно покинули страну в тяжелой ситуации", — также написал Гусев.

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Теги: 
мятеж  попытка  улетевшие  24 июня  Росавиация  Гусев 

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