Другие материалы
-
Общество
27.06.2023, 09:30
Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев
27 июня — Mossovetinfo.ru — Списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 и...
-
Общество
26.06.2023, 10:01
За год в 1,7 раз увеличилось число зарегистрированных в мае ДДУ с привлечением кредитных средств
26 июня — Mossovetinfo.ru — Управлением Росреестра по Москве в мае 2023 года зарегистрировано 6 322 договора долевого уч...
-
Общество
24.06.2023, 18:57
Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днем
24 июня — Mossovetinfo.ru — В целях минимизации рисков режима контртеррористической операции (КТО) мэр Москвы Сергей...