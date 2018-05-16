Другие материалы
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Общество
16.05.2018, 09:19
Спортивный парк обустроят промзоне Курьяново
16 мая. Mossovetinfo.ru – Спортивный парк обустроят в промзоне Курьяново в московском районе Печатники вместо продажи двух участков на торгах. Об этом сообщили в Москомстройинвесте. Жители ра...
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Общество
16.05.2018, 08:48
Открылась регистрация на Московский урбанистический форум
16 мая. Mossovetinfo.ru – Открылась регистрация на Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2018), который пройдет с 17 по 22 июля в парке «Зарядье». Об этом сообщается на сайте форума...
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Общество
16.05.2018, 08:20
Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 мая
16 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 16 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». К вечеру местами возможен кратковременный дождь, не...