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Общество     16.05.2018, 09:19

Спортивный парк обустроят промзоне Курьяново‍

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Теги:  парки  благоустройство  спорт 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Спортивный парк обустроят в промзоне Курьяново в московском районе Печатники вместо продажи двух участков на торгах. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

Жители района поддержали предложенную департаментом капитального ремонта города Москвы идею создания на данных участках парка технических видов спорта.

Концепция парка обсуждалась на портале «Активный гражданин». На указанной территории планируется построить многофункциональную трассу, трибуны на 1500 человек, парковку для посетителей парка на 500 машин.


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Карта места

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Теги: 
парки  благоустройство  спорт 

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