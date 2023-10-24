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Общество     21.11.2023 11:13

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ объявила сбор предложений для кандидата в Президенты РФ

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Теги:  президент  выборы  кандидат  наказы избирателей  предложения  Справедливая Россия  СЗРП  съезд 

21 ноября — Mossovetinfo.ru — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СЗРП) объявила сбор предложений для кандидата в Президенты РФ, которые намечено обсудить на съезде партии 23 декабря 2023 года и затем передать кандидату в президенты России. Для сбора предложений на портале партии открыта специальная страница.

«В преддверии президентских выборов, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ объявляет о сборе предложений для нашего кандидата в Президенты РФ, которого, без сомнения, поддержат делегаты XIII Съезда партии, запланированного на 23 декабря 2023 года», - отмечается в обращении партии.

«Одно из главных политических событий наступающего 2024 года – предстоящие выборы Президента Российской Федерации.
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» всецело и последовательно поддерживает действующего Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина», - говорится на странице сбора предложений кандидату.

«20 мая 2023 года на XII Съезде партии мы проголосовали за выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году», - напоминают в СЗРП.

Оставить предложения можно заполнив форму по ссылке на портале СЗРП.

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Теги: 
президент  выборы  кандидат  наказы избирателей  предложения  Справедливая Россия  СЗРП  съезд 

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