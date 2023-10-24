21 ноября — Mossovetinfo.ru — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СЗРП) объявила сбор предложений для кандидата в Прези...

12 ноября — Mossovetinfo.ru — Школьникам на основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году официаль...