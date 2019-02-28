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Общество     28.02.2019 17:22

Справедливороссы Москвы не приветствуют выдвижение в Мосгордуму Бабаяна в округе Гудкова

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Теги:  Москва  Мосгордума  выборы  кандидаты  МГД2019  Тарнавский  Гудков  Бабаян  Справедливая Россия  партинформ 

28 февраля, Mossovetinfo.ru – Многие  в руководстве Совета регионального отделения партии Справедливая Россия в городе Москве «с грустью»  отнеслись  к  выдвижению телеведущего ТВЦ Романа Бабаяна кандидатом в Мосгордуму по округу Дмитрия Гудкова (Филевский парк, Хорошово-Мневники, часть Щукино). Об этом ИА «Моссовет» сообщил член Бюро Совета регионального отделения, экс депутат Мосгордумы и Госдумы Александр Тарнавский. О выдвижении Бабаяна по округу, где намерен избираться один из лидером Московской несистемной оппозиции Дмитрий Гудков, в последние дни неоднократно сообщали СМИ.

По мнению справедливоросса, Бабаян конечно же вправе  участвовать  в выборах, как и любой другой москвич, используя процедуру самовыдвижения. Вел ли он переговоры о своем выдвижении от парламентских партий, ему не известно.
Однако, второй медийно сильный кандидат в округе объективно будет размывать  голоса тех неравнодушных москвичей, кто придет к урнам для голосования 08 сентября с.г.. А это объективно будет на пользу выдвиженца от «Единой России». Вне зависимости от того, будет ли со стороны правящей партии выдвинут партийный функционер или же тот, кто находится в прямом подчинении исполнительной власти  г.Москвы (главврач поликлиники, директор школы и др.).
«Очень хотелось бы, чтобы  избранная в сентябре 2019г. Московская городская дума была качественно иной. Чтобы в ней были представлены разные взгляды и разные партии. Чтобы в ней, наконец, было покончено с монополизмом какой-либо одной силы. Чтобы не было в ней, так как есть сейчас, когда все вопросы решаются лишь одной партией - партией правящего большинства «Единой Россией»», - сказал Тарнавский.

По его словам, разговор о принципах участия в предстоящих выборах, целях и задачах, что делать можно, а что нельзя, каков коридор имеющихся возможностей у кандидатов от эсеров, должен пойти на конференции столичной парторганизации, назначенной на 11 апреля с.г.

Напомним, что в 2016 году Роман Бабаян был зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы VII созыва от Партии Справедливая Россия.


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Теги: 
Москва  Мосгордума  выборы  кандидаты  МГД2019  Тарнавский  Гудков  Бабаян  Справедливая Россия  партинформ 

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