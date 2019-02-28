17:22 Общество Справедливороссы Москвы не приветствуют выдвижение в Мосгордуму Бабаяна в округе Гудкова
16:36 Город (Москва и область) Выделенные полосы будут работать 3 марта на проспекте Вернадского, Ленинском проспекте и Киевском шоссе
16:09 Город (Москва и область) Собянин предложил учредить гранты волонтерам за оказание помощи ветеранам
15:15 Происшествия Два человека погибли в результате падения легкомоторного самолета в Подмосковье
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07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
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12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
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