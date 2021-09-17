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Общество     17.09.2021 18:23

«Справедливый наблюдатель» выявил 1763 нарушения на выборах

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Теги:  Справедливая Россия - За Правду  партии  выборы  наблюдатели  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Наблюдатели проекта «Справедливый наблюдатель» партии «Справедливая Россия — За Правду» зафиксировали 1763 нарушения на выборах в Госдуму. Об этом сообщила руководитель проекта «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова. Из них две трети исправляются в течение часа. Данные о нарушениях по итогам первого дня голосования будут опубликованы позднее.

Как передает корреспондент ИА МОССОВЕТ, также журналистам продемонстрировали видеоролик о попытке вброса в КОИБы в Санкт-Петербурге восьми бюллетеней. Нарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ролик опубликован на сайте проекта «Справедливый наблюдатель»,

В пятницу состоялось открытие федерального штаба партии «Справедливая Россия — За Правду» по наблюдению за выборами в Госдуму VIII созыва. В брифинге приняли участие руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев, руководитель проекта «Справедливый наблюдатель» Анастасия Павлюченкова, а также лидер одной из двух партийных групп на выборах в Госдуму по Москве Михаил Делягин.

В течение всех трех дней голосования в штаб будет поступать информация о ходе выборов со всей страны. Для наблюдения за выборами партия реализует специальной проект «Справедливый наблюдатель», в рамках которого подготовили 120 тысяч наблюдателей. Информация обо всех нарушениях будет фиксироваться штабом и доводиться до журналистов на брифингах.

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Теги: 
Справедливая Россия - За Правду  партии  выборы  наблюдатели  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021 

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