СР просит СМИ опровергнуть недостоверную информацию про сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве

24 апреля. Mossovetinfo.ru - Руководитель Центрального Аппарата партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев обратился в РИА Новости с просьбой опровергнуть недостоверную информацию опубликованную сетевым изданием РИА Новости 23 апреля 2021 года в 17:49 (обновлено: 17:54 23.04.2021), под заголовком "Эсеры планируют начать сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве". Об этом ИА Моссовет сообщили в пресс-службе партии.



«Пресс-служба Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» такого заявления не делала и по данному вопросу комментариев никому и никогда не давала. Прошу в ближайшее время опубликовать опровержение данной информации», - отмечается в письме Гусева в РИА Новости.



Скрин письма Д.Гусева в РИА Новости, в прилагаемом файле.