 
Актуальные темы:
Общество     24.04.2021 13:04

СР просит СМИ опровергнуть недостоверную информацию про сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Справедливая Россия  Сталин  Гусев 

24 апреля. Mossovetinfo.ru - Руководитель Центрального Аппарата партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев обратился в РИА Новости с просьбой опровергнуть недостоверную информацию опубликованную сетевым изданием РИА Новости 23 апреля 2021 года в 17:49 (обновлено: 17:54 23.04.2021), под заголовком "Эсеры планируют начать сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве". Об этом ИА Моссовет сообщили в пресс-службе партии.

«Пресс-служба Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» такого заявления не делала и по данному вопросу комментариев никому и никогда не давала. Прошу в ближайшее время опубликовать опровержение данной информации», - отмечается в письме Гусева в РИА Новости.

Скрин письма Д.Гусева в РИА Новости,  в прилагаемом файле.


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Справедливая Россия  Сталин  Гусев 

Возврат к списку

Лента новостей

13:04 Общество СР просит СМИ опровергнуть недостоверную информацию про сбор подписей за установку фигуры Сталина в Москве

23:00 Общество Открылся 43-й Московский Международный кинофестиваль

20:35 В России Туроператоры готовы запустить чартеры в Египет из более чем 20 городов России

19:26 В России В Москве за год киберпреступность выросла на 40% - Собянин

18:47 Происшествия Избраны меры пресечения в отношении сотрудников полиции района Солнцево

Актуальные материалы

17:08 Город (Москва и область) Доступ к электронной медицинское карте в Москве упрощен

11:24 В России МВД запустило систему для розыска авто и обжалования штрафов

09:10 Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся хорошая погода

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru