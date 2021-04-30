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Общество     30.04.2021 11:28

США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России

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Теги:  США  посольство  визы 

30 апреля. Mossovetinfo.ru — Посольство США с 12 мая прекращает выдачу россиянам неиммиграционных виз, сообщается на сайте посольства.

Иммиграционные визы будут выдаваться в ограниченном количестве при их истечении, или «в случаях угроз жизни или наступления смерти».

Ранее посольство США в Москве объявило, что в связи с запретом российских властей на наем иностранных граждан, посольство сокращает численность сотрудников на 75%.

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Теги: 
США  посольство  визы 

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