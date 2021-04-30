11:28 Общество США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России
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10:18 В России Минздрав подготовил новые правила медосмотра водителей - СМИ
09:40 Город (Москва и область) График работы пунктов вакцинации от COVID-19 в Москве с 1 по 10 мая
09:20 Город (Москва и область) Поставщики заявили о проблемах с доставкой продуктов в Москву
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06:29 Город (Москва и область) Ряд улиц Москвы перекроют 27 апреля в связи с репетицией Парада Победы
16:26 Город (Москва и область) Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому в Москве
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14:25 Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 27 апреля из-за снега и дождя
10:59 Город (Москва и область) В Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток в метро