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Общество
10.06.2019, 16:55
Стали известны округа, в которых пройдет электронное голосование на выборах в Мосгордуму
10 июня. Mossovetinfo.ru – Определены три округа, в которых пройдет экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму, сообщил на заседании комиссии по развитию гражданского обществ...
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Общество
10.06.2019, 08:14
Небольшое понижение жары, грозовые дожди и град ожидаются в Москве 10 июня
10 июня. Mossovetinfo.ru – Небольшое понижение жары, кратковременные грозовые дожди с градом и порывистый ветер ожидаются в Москве в понедельник, 10 июня, сообщает центр погоды «Фобос». В теч...
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Общество
08.06.2019, 16:30
Партия «Яблоко» выдвинула 16 кандидатов на выборы в Мосгордуму
7 июня. Mossovetinfo.ru – Партия «Яблоко» выдвинула 16 кандидатов на выборах в Мосгордуму, такое решение было принято на конференции Московского отделения партии, сообщает пресс-служба «Яблока». ...