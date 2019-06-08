10 июня. Mossovetinfo.ru – Определены три округа, в которых пройдет экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму, сообщил на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы зампред председателя ОП Алексей Венедиктов.



На голосование были предложены девять округов. В результате голосования на портале «Активный гражданин» было определено, что электронное голосование пройдет в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).



Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.