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Общество     10.06.2019 16:55

Стали известны округа, в которых пройдет электронное голосование на выборах в Мосгордуму

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Определены три округа, в которых пройдет экспериментальное электронное голосование на выборах в Мосгордуму, сообщил на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы зампред председателя ОП Алексей Венедиктов.

На голосование были предложены девять округов. В результате голосования на портале «Активный гражданин» было определено, что электронное голосование пройдет в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  электронное голосование 

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