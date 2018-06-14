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Общество     14.06.2018 12:09

Станислав Говорухин. Биография

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Теги:  Станислав Говорухин 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Станислав Сергеевич Говорухин – известный советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, политический и общественный деятель, народный артист Российской Федерации.

Станислав Говорухин родился в городе Березники Свердловской области в 1936 году.

В 1958 году закончил геологический факультет Казанского государственного университета, после чего около года работал геологом. В 1959-1961 году работал на Казанской студии телевидения.

Затем поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), который с отличием окончил в 1966 году.

Работал на Одесской киностудии, затем на киностудии «Мосфильм». Член союза кинематографистов СССР.

В качестве режиссера снял более 20 картин, в том числе столь известные и популярные как «Вертикаль», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». Также снял несколько документальных фильмов. Написал сценарии к фильмам «Пираты XX века», «Тайны мадам Вонг», «Русский бунт», «В июне 41-го» и другим. Сыграл более 20 ролей в кино. Являлся продюсером нескольких фильмов, а также организатором международного фестиваля жанрового кино «Золотой Дюк».

Говорухин лауреат различных российских и международных фестивалей и кинопремий.

В 1993 году был избран депутатом Государственной думы. Позднее неоднократно переизбирался в Госдуму, с 2005 году – глава думского комитета по культуре. В 2000 году выставил свою кандидатуру на президентских выборах. С 2005 года – член партии «Единая Россия».
В 2006 получил звание «Народный артист Российской федерации», в 2016 году награжден орденом «За заслуги перед отечеством» I степени.

Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в подмосковной Барвихе после тяжелой болезни.


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Теги: 
Станислав Говорухин 

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