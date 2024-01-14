Стартовали праймериз в Мосгордуму 2024 - «Справедливый кандидат»

17 января — Mossovetinfo.ru — В Москве стартовал проект предварительного отбора и подготовки кандидатов, которых парламентская партия «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) выдвинет на предстоящих выборах в Мосгордуму (МГД).



О проекте предварительного отбора кандидатов (праймериз в МГД 2024) - "Москва 2024: Справедливый кандидат" в среду, 17 января, рассказали на пресс-конференции в информационном агентстве «АВРОРА»: Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия — За правду»; Дмитрий Гусев, лидер московских эсеров, первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме; Михаил Делягин, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике. Также политолог Сергей Марков, директор Института политических исследований, как приглашенный независимый спикер, на пресс-конференции оценил предложенный праймериз, стартовавший проект.



Сергей Миронов напомнил, что СЗРП на президентских выборах не выдвигает своего кандидата, а «поддерживает главного кандидата, действующего президента». Миронов отметил, что проект "Справедливый кандидат" в Мосгордуму 2024 дает возможность активным беспартийным москвичам стать зарегистрированными кандидатами в Мосгордуму без сложнейшей процедуры сбора подписей в свою поддержку.



«Мы традиционно привлекаем на всех выборах активных граждан, в том числе беспартийных. Готовы предоставить возможность баллотироваться от нашей партии», сказал Миронов.



Слоган проекта и предстоящих выборов: «каждый имеет право» - созвучен с Конституцией, отметил Миронов. Каждый имеет право на отдых, труд, жилище, избирать и быть избранным, напомнил Миронов.



Миронов отметил, что сейчас в Мосгордуме «формально три представителя от нашей партии, а реально - два. Один - предатель государственных интересов. Фамилию называть не буду – вы сами знаете».



«Справедливая Россия — За правду» готова будет выдвинуть активных москвичей в качестве кандидатов в Мосгордуму, если они действуют в рамках закона, а их ценности совпадали с ценностями партии.



В партии уверены, что каждый москвич имеет право участвовать в жизни города, продвигать справедливые инициативы и блокировать пустые и популистские, об этом, как ключевом элементе предварительного отбора и предстоящих выборах, говорил Дмитрий Гусев - лидер московских эсеров, первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме.



Гусев рассказал, что сейчас, с началом пресс-конференции, открыт сайт проекта - Мосгордума2024.рф – где до 3 февраля можно заявляться на праймериз и включаться в совместную работу с теми, кто хочет сделать Москву лучше. На сайте обозначены ключевые принципы проекта: открытость, честность, конкурентность, справедливость. Также размещена анкета участников, этапы, другая информация по проекту.



Презентуя проект, Гусев также отметил, что после завершения регистрации все участники будут добавлены в общий чат, где будут получать ежедневные задания.

Также Гусев рассказал над чем работает и будет работать партия как в стране, так и в Москве.



Участники пресс-конференции отметили особенности проводимых выборов в связи с СВО.



«В условиях СВО максимально сложно вести изб кампанию – мы не можем критиковать власть, мы с ЕР находимся в одном окопе и делаем одно важное дело. Не только для страны но и для всего мира - мы прекрасно понимаем, что СВО остановила третью мировую войну», - сказал Гусев.



Гусев пригласил на праймериз тех, «кто понимает, что жизнь в Москве не заканчивается только хорошим благоустройством и соцсферой, которые лучше, чем в любом другом регионе». Главное для москвичей, чтобы голос каждого москвича был услышан. Именно эта цель реализована в проекте», - отметил Гусев.



Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин остановился в своем выступлении на том, что изменения в стране и мире требуют в качестве и эффективности управления в Москве.



«Мосгордума нуждается в коренном оживлении. В фундаментальном изменении функций, которые Мосгордума выполняет в структуре региональных властей. Не просто в избавлении от фриков, которые достаточно сильно раздражают многих москвичей, но и в качественном повышении эффективности своей работы, чтобы престать быть пустым бессильным придатком, иногда производящим впечатление бессмысленного», - сказал Делягин.



По мнению Делягина, предстоящие экономические изменения, требуют от москвичей и московских властей своевременных усилий по повышению качества управления городом, повышению эффективности власти, «потому что проблемы, которые встают перед нашим городом, они станут в ближайшее врем качественно другими».

По мнению Делягина, в Москве в ближайшие годы снизится возможность решать проблемы «просто деньгами».



«Ситуация, когда все деньги страны стягиваются в Москву и только в Москву, будет меняться по объективным причинам: денег будет меньше и они более справедливо будут распределяться по всей территории стране. Ситуация, когда в Москве основная часть проблем решаются автоматически просто деньгами - изменится. И придется прилагать управленческие навыки, которые у некоторых структур московской власти атрофировались», сказал Делягин.



Политолог Сергей Марков среди позитивных факторов проекта отметил своевременность праймериз «Справедливый кандидат» и то, что эти праймериз, - лучше американских.



«Все обсуждают американские праймериз. Там что-то вроде революции и это накладывается на большую информационную волну. Получилось удачно. (…) Я прямо скажу, то что предлагает Справедливая Россия – лучше американских праймериз». «Этот проект является сочетанием и праймериз и партийной учебы» и возможностью решить важную задачу для нашей страны – «повысить активность со стороны населения по предлагаемым каналам, «стимулирует людей стать более активными», сформировать кадровый резерв для различных проектов не только в партии, но и в различных органах власти. Среди трудностей Марков назвал сложности как достучаться до людей в «информационном океане» в котором все находятся.



Подробности по праймериз «Справедливый кандидат» - последуют на сайте ИА «Моссовет».



Выборы в Московскую городскую думу намечены на Единый день голосования 8 сентября 2024 года.