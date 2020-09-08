8 сентября. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы во вторник, 8 сентября огласит приговор актеру Михаилу Ефремову обвиняемому в смертельно ДТП в центре Москвы.



9 июня Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики. Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался. В ходе последнего слова на суде, Ефремов вновь признал свою вину.



Рассмотрение доказательств было завершено судом 1 сентября. 3 сентября, в ходе прений сторон обвинение потребовало приговорить Ефремова к 11 годам колонии. Сторона защиты попросила дать Ефремову справедливое наказание, но без заключения в колонию.