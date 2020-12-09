10 декабря. Mossovetinfo.ru - Детский хоспис «Дом с маяком» в Москве оштрафован судом на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Зюзинского районного суда.



При этом уточняется, что наложенное наказание не предусматривает конфискацию наркосодержащих препаратов.



Директор хосписа Лида Мониава сообщила на своей странице в Facebook, что претензии правоохранителей относились к неправильному ведению и оформлению журналов учета, отсутствию в них печати организации и подписи руководителя. Кроме того, в журналы не вносились записи о перемещении лекарств из сейфов длительного хранения в сейфы суточного хранения.