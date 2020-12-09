Другие материалы
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Общество
10.12.2020, 14:08
Суд оштрафовал детский хоспис в Москве за нарушение оборота наркосодержащих препаратов
10 декабря. Mossovetinfo.ru - Детский хоспис «Дом с маяком» в Москве оштрафован судом на 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-с...
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Общество
10.12.2020, 10:17
Сотрудники полиции приняли роды в московском метро
10 декабря. Mossovetinfo.ru - Вечером в среду, 9 декабря, сотрудники полиции приняли роды в московском метро, сообщается на официальном сайте столичного управления МВД. На станции метро «Эле...
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Общество
09.12.2020, 11:43
СМИ сообщили об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом
9 декабря. Mossovetinfo.ru - Персональные данные 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, попали в интернет, утверждает Readovka. Издание отмечает, что в сети появилась информация о ...