12 августа. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы отложил на 18 августа дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова из-за госпитализации артиста.



Во вторник, 11 августа, Ефремову стало плохо в зале суда, к нему вызвали скорую помощь, артист был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы. У врачей возникло подозрение, что артист находится в предынфарктном или предынсультном состоянии.



Судья Елена Аброва сообщила, что суд направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья Ефремова.



Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.



Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.