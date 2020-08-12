12 августа. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы отложил на 18 августа дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова из-за госпитализации артиста.
Во вторник, 11 августа, Ефремову стало плохо в зале суда, к нему вызвали скорую помощь, артист был госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы. У врачей возникло подозрение, что артист находится в предынфарктном или предынсультном состоянии.
Судья Елена Аброва сообщила, что суд направил в Боткинскую больницу запрос о состоянии здоровья Ефремова.
Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.
Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.
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