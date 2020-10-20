20 октября. Mossovetinfo.ru – Суд согласился на условно-досрочное освобождение фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года Данилы Беглеца, сообщает РБК со ссылкой на главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.



В сентябре 2019 года Данила Беглец был признан виновным в нападении на полицейского во время несогласованного митинга 27 июля, и приговорен к двум годам колонии общего режима.



По словам Чикова, если прокуратура не обжалует решение суда, Беглец выйдет на свободу через 10 дней.