20 октября. Mossovetinfo.ru – Суд согласился на условно-досрочное освобождение фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года Данилы Беглеца, сообщает РБК со ссылкой на главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.
В сентябре 2019 года Данила Беглец был признан виновным в нападении на полицейского во время несогласованного митинга 27 июля, и приговорен к двум годам колонии общего режима.
По словам Чикова, если прокуратура не обжалует решение суда, Беглец выйдет на свободу через 10 дней.
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