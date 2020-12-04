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Общество     04.12.2020 15:07

Суд по делу Романа Широкова отложен до 11 декабря

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Теги:  Роман Широков  суд  перенос 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - Судебное заседание по делу экс-футболиста Романа Широкова отложено до 11 декабря, сообщает пресс-служба Преображенского суда Москвы.

Уголовное дело было возбуждено против Широкова в середине сентября. В ходе товарищеского матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного» Широков напал на Данченкова и нанес ему несколько ударов, в том числе ударил ногой по голове.

Широков обвиняется в причинении «легкого вреда здоровью». Адвокаты футболиста просили рассмотреть дело в особом порядке, однако против этого выступила сторона пострадавшего. В результате 25 ноября суд принял решение рассматривать дело в обычном порядке, а судебное заседание перенес на 4 декабря. Сегодня суд принял решение отложить рассмотрение дела еще на неделю, для вызова свидетелей.


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Теги: 
Роман Широков  суд  перенос 

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