4 декабря. Mossovetinfo.ru - Судебное заседание по делу экс-футболиста Романа Широкова отложено до 11 декабря, сообщает пресс-служба Преображенского суда Москвы.



Уголовное дело было возбуждено против Широкова в середине сентября. В ходе товарищеского матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного» Широков напал на Данченкова и нанес ему несколько ударов, в том числе ударил ногой по голове.



Широков обвиняется в причинении «легкого вреда здоровью». Адвокаты футболиста просили рассмотреть дело в особом порядке, однако против этого выступила сторона пострадавшего. В результате 25 ноября суд принял решение рассматривать дело в обычном порядке, а судебное заседание перенес на 4 декабря. Сегодня суд принял решение отложить рассмотрение дела еще на неделю, для вызова свидетелей.