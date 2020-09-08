Пресненский районный суд Москвы признал артиста Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, произошедшем 9 июня в районе Смоленской площади.
Сегодня суд выносит приговор артисту. Ранее прокурор попросил для Ефремова наказания в виде 11 лет колонии общего режима.
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