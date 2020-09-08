Пресненский районный суд Москвы признал артиста Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, произошедшем 9 июня в районе Смоленской площади.



Сегодня суд выносит приговор артисту. Ранее прокурор попросил для Ефремова наказания в виде 11 лет колонии общего режима.