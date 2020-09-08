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Общество     08.09.2020 11:31

Суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом

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Теги:  Михаил Ефремов  суд  приговор 

Пресненский районный суд Москвы признал артиста Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, произошедшем 9 июня в районе Смоленской площади.

Сегодня суд выносит приговор артисту. Ранее прокурор попросил для Ефремова наказания в виде 11 лет колонии общего режима.


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Теги: 
Михаил Ефремов  суд  приговор 

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