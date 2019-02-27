18:08 Общество Суд Тагански не принял решения по делу главы округа Свиридова, обвиняемого в нарушении проведения митинга
17:00 Город (Москва и область) Тематический поезд, посвященный ансамблю им. Александрова, запущен в московском метро
16:09 Город (Москва и область) Более 200 декоративных конструкций украсят Москву к Масленице
15:12 В России Путин примет участие в расширенном заседании коллегии МВД
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07:51 Город (Москва и область) Акция «Ночь на катке» пройдет в Москве 28 февраля
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12:40 Город (Москва и область) Количество преступлений в Москве стабильно снижается - Шапошников
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