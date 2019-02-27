Суд Тагански не принял решения по делу главы округа Свиридова, обвиняемого в нарушении проведения митинга

27 февраля. Mossovetinfo.ru - Таганский районный суд 27 февраля рассмотрел дело главы Таганского муниципального округа Ильи Свиридова о нарушении правил проведения массовых мероприятий 3 февраля в связи с организованным в тот день Свиридовым на площадке перед префектурой ЦАО собранием граждан, которое было посвящено проблемам экологии. На заседании 13 марта будет оценена дополнительная информация, - сообщила ИА «Моссовет» пресс-секретарь И.Свиридова.



«Судья назначила новое заседание на 13 марта 14:30 и истребовала с УМВД по Таганскому району Москвы исходный видеоматериал, послуживший основанием для составления протокола об административном нарушении в отношении Свиридова», - сообщила пресс-секретарь Свиридова.



«Также решено вызвать в качестве свидетеля начальника отдела по обеспечению общественного порядка при проведении массовых мероприятий УВД по ЦАО», - отметила пресс-секретарь главы муниципального округа (МО).



Между тем глава МО предложил провести в конце марта – начале апреля в Таганке «районный праздник» - «большой экологический праздник «Эко весну» на Таганке». По мнению Свиридова для организации такого законного мероприятия у него есть все полномочия.



