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Общество     02.09.2019 16:26

Суд в Москве отказался лишать родительских прав еще одну семью, пришедшую с ребенком на акцию оппозиции

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Теги:  суд  акции  оппозиции  лишение родительских прав 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – Лефортовский районный суд Москвы отказался лишать родительских прав семью Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несогласованную акцию оппозиции 27 июля с малолетним ребенком.

Исковое заявление о лишении Проказовых родительских прав подала в суд Прокуратура Москвы. По данным прокуроров, в ходе акции ребенок был передан другому человеку, в результате чего жизнь и здоровье ребенка были подвергнуты опасности, ему был причинен моральный и физический вред. В прокуратуре подчеркнули, что супруги злоупотребили своими родительскими правами в ущерб правам ребенка.

Суд не поддержал обвинения прокуратуры и отказался лишать Проказовых родительских прав, однако вынес им предупреждение.

Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, который взяли детей на несогласованную акцию протеста 3 августа.


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Теги: 
суд  акции  оппозиции  лишение родительских прав 

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