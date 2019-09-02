2 сентября. Mossovetinfo.ru – Лефортовский районный суд Москвы отказался лишать родительских прав семью Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несогласованную акцию оппозиции 27 июля с малолетним ребенком.
Исковое заявление о лишении Проказовых родительских прав подала в суд Прокуратура Москвы. По данным прокуроров, в ходе акции ребенок был передан другому человеку, в результате чего жизнь и здоровье ребенка были подвергнуты опасности, ему был причинен моральный и физический вред. В прокуратуре подчеркнули, что супруги злоупотребили своими родительскими правами в ущерб правам ребенка.
Суд не поддержал обвинения прокуратуры и отказался лишать Проказовых родительских прав, однако вынес им предупреждение.
Ранее сообщалось, что Никулинский районный суд Москвы не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, который взяли детей на несогласованную акцию протеста 3 августа.
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