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Общество     30.07.2020 14:43

Суд в Москве приговорил американского студента к 9 годам колонии за драку с полицией

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Теги:  суд  полиция  драка  США  приговор 

30 июля. Mossovetinfo.ru – Головинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, который в 2019 году устроил драку с полицейскими, сообщает «Интерфакс».

В августе 2019 года Рид, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с двумя женщинами на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место ссоры полицейские попытались успокоить студента, однако тот устроил с полицейскими драку, нанес удар одному из сотрудников полиции и порвал мундир другому.

Суд признал Рида виновным в применении насилия в отношении представителей власти. Сам Рид вину свою не признал, и заявил, что не помнит произошедшего, так как был пьян.


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Теги: 
суд  полиция  драка  США  приговор 

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