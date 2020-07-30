30 июля. Mossovetinfo.ru – Головинский суд Москвы приговорил к 9 годам колонии студента из Техаса Тревора Рида, который в 2019 году устроил драку с полицейскими, сообщает «Интерфакс».



В августе 2019 года Рид, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с двумя женщинами на Ленинградском шоссе. Прибывшие на место ссоры полицейские попытались успокоить студента, однако тот устроил с полицейскими драку, нанес удар одному из сотрудников полиции и порвал мундир другому.



Суд признал Рида виновным в применении насилия в отношении представителей власти. Сам Рид вину свою не признал, и заявил, что не помнит произошедшего, так как был пьян.