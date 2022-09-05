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Общество     05.09.2022 12:37

Суд в Москве признал недействительной регистрацию «Новой газеты» как СМИ

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Теги:  суд  СМИ  Роскомнадзор  Новая газета 

5 сентября. Mossovetinfo.ru — Басманный районный суд Москвы признал недействительной регистрацию средства массовой информации «Новая газета», - сообщил корреспондент ИА «Моссовет».

С требованием признать регистрацию «Новой газеты» как СМИ недействительной в суд обратился Роскомнадзор. Это было сделано в связи с тем, что несмотря на направление предупреждения, устав редакции не был предоставлен в установленные законом о СМИ сроки.

На заседании присутствовал главный редактор «Новой газеты» лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов.

Ранее сообщалось, что «Новая газета» приостановила свою работу до окончания «специальной операции на территории Украины».

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Теги: 
суд  СМИ  Роскомнадзор  Новая газета 

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