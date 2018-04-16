16 апреля. Mossovetinfo.ru – Сухой пешеходный фонтан откроется в «Лужниках» во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.



Фонтан строится возле метро «Воробьевы горы», напротив многофункционального плавательного центра в «Лужниках».



Струи фонтана разной высоты будут бить из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь. Кроме того, по вечерам танец воды станет сопровождаться красочным световым шоу.



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России. В Москве на двух стадионах состоятся 12 матчей, включая матч открытия, полуфинал и финал турнира в «Лужниках».