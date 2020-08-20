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Общество     20.08.2020 17:44

Свидетель: Ефремов во время смертельного ДТП был на пассажирском сиденье

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Теги:  Михаил Ефремов  ДТП  суд  свидетель 

20 августа. Mossovetinfo.ru – Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился на пассажирском сиденье своей машины, управлял машиной другой человек, сообщил Александр Кобец - один из свидетелей защиты в ходе судебного заседания, сообщает РИА Новости.

По словам свидетеля, после аварии с водительского места джипа Ефремова вышел темноволосый молодой человек в серой футболке и темной болоньевой жилетке. Кобец утверждает, что видел его «на расстоянии вытянутой руки».

В тоже время Кобец сообщил, что в момент аварии он был нетрезв, кроме того, имеет проблемы со зрением: на один глаз он слеп, вторым глазом видит плохо. В частности, он рассказал, что плохо видит государственного обвинителя в зале суда на расстоянии двух метров.

При этом, он не уточнил, находился ли он в момент аварии в очках или линзах, или нет.

Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.


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Теги: 
Михаил Ефремов  ДТП  суд  свидетель 

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