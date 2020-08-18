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Общество     18.08.2020 12:41

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимально жесткого наказания артиста

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Теги:  Михаил Ефремов  Валерий Захаров  ДТП  суд 

18 августа. Mossovetinfo.ru – Сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, попросил суд назначить артисту максимально жесткое наказание.

В ходе допроса в Пресненском суде Валерий Захаров заявил, что Ефремов до сих пор не принес ему соболезнования в связи со смертью отца. Кроме того, по словам Захарова-младшего, никаких предложений о материальной помощи от самого Ефремова или от его представителей, ему не поступало.

В связи с этим, Валерий Захаров попросил суд назначить Ефремову максимально жесткое наказание.

Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.


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Теги: 
Михаил Ефремов  Валерий Захаров  ДТП  суд 

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