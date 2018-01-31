31 января. Mossovetinfo.ru – Темой Московского урбанистического форума в 2018 году станет «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Об этом ИА «Моссовет» сообщили организаторы.



Moscow Urban Forum 2018 пройдет с 17 по 22 июля в парке «Зарядье».



Российские и международные эксперты, мэры крупнейших мегаполисов, урбанисты, социологи, экономисты и представители власти обсудят лучшие урбанистические решения и эффективные модели менеджмента изменений крупнейших мегаполисов.