Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     31.01.2018 12:54

Тема Московского урбанистического форума-2018 — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Moscow Urban Forum  Moscow Urban Forum 2018  Московский урбанистический форум  урбанистика 

31 января. Mossovetinfo.ru – Темой Московского урбанистического форума в 2018 году станет «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Об этом ИА «Моссовет» сообщили организаторы.

Moscow Urban Forum 2018 пройдет с 17 по 22 июля в парке «Зарядье».

Российские и международные эксперты, мэры крупнейших мегаполисов, урбанисты, социологи, экономисты и представители власти обсудят лучшие урбанистические решения и эффективные модели менеджмента изменений крупнейших мегаполисов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Moscow Urban Forum  Moscow Urban Forum 2018  Московский урбанистический форум  урбанистика 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

14:36 В мире Болельщики с декабря подали почти 5 млн заявок на билеты на матчи ЧМ-2018

13:41 Общество Прокуратура оспорит решение «Яблока» провести референдум в Якиманке

12:54 Общество Тема Московского урбанистического форума-2018 — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни»

12:44 Город Участок СВХ от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе планируется открыть в 2018 году

Актуальные материалы

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru