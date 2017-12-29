Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Температура воздуха в Москве поднялась в пятницу до рекордных значений.



Как сообщили в метеобюро, был повторен рекорд, установленный в 1975 и 1998 годах, когда 29 декабря было 3,6 градуса тепла.