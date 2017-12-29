Другие материалы
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Общество
29.12.2017, 21:01
Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Температура воздуха в Москве поднялась в пятницу до рекордных значений. Как сообщили в метеобюро, был повторен рекорд, установленный в 1975 и 1998 годах, когда 29 дек...
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Партинформ
29.12.2017, 19:41
Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России
29 декабря. Mossovetinfo.ru – Лидер ЛДПР Владимир Жириновский первым официально зарегистрирован кандидатом в президенты России. Решение было принято в пятницу Центральной избирательной комиссией....
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Партинформ
29.12.2017, 16:47
Кандидат в президенты Собчак назвала идею Навального о бойкоте выборов – «бредовый протест»
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Кандидат в президенты России Ксения Собчак подвергла жесткой критике инициативу Алексея Навального бойкотировать президентские выборы, назвав ее «бредовый протест» ...