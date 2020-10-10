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Общество     10.10.2020 09:52

Температурный рекорд до 21 градуса прогнозируется 13-14 октября в Москве

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Теги:  Москва  аномалия  тепло  рекорд  синоптик  погода 

10 октября. Mossovetinfo.ru - На предстоящей неделе температура воздуха в столичном регионе может достичь рекордно высоких, аномальных значений, не исключила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Теплая погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник в Москве 16−21 градус и 16−20 в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры. Но пока не будем предварять", — сообщила РИА «Новости» М.Макарова.

Отмечается, что "дни будут чередоваться: с осадками и без осадков".

В целом же октябрь в последние два года выдавался очень теплым.

Напомним, что завершившийся сентябрь стал самым теплым в России за всю историю метеорологических наблюдений, побив рекорд 2016 года.

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Карта места

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Теги: 
Москва  аномалия  тепло  рекорд  синоптик  погода 

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