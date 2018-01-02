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Общество     03.01.2018 15:25

Температурный рекорд может быть побит в Москве 7 января

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Теги:  погода 

3 января. Mossovetinfo.ru - Аномальная теплая погода сохранится в Москве в течение всех праздничных дней. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Ожидается, что в Рождество, 7 января, температура днем поднимется до 5 градусов тепла, что станет рекордом за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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