Другие материалы
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Общество
03.01.2018, 15:25
Температурный рекорд может быть побит в Москве 7 января
3 января. Mossovetinfo.ru - Аномальная теплая погода сохранится в Москве в течение всех праздничных дней. Об этом сообщает Гидрометцентр. Ожидается, что в Рождество, 7 января, температура днем под...
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Общество
03.01.2018, 11:01
Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 января
3 января. Mossovetinfo.ru - В Москве 3 января ожидается 2-4 градуса тепла. Об этом сообщает портал «Метеовести» Местами возможны небольшие осадки, дымка. Атмосферное давление к вечеру немног...
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Партинформ
02.01.2018, 12:28
В ЦИК поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты
2 января. Mossovetinfo.ru – В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты, рассказал РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко.&nbs...