29 августа. Mossovetinfo.ru – Температура воздуха в Москве в среду, 29 августа поднялась до 29 градусов тепла, что является рекордом для 29 августа в XXI веке, сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.



Предыдущий рекорд для 29 августа в 21 веке был зафиксирован в 2002 году, когда воздух в Москве прогрелся до 27,3 градусов тепла.



Абсолютный рекорд для 29 августа за все время наблюдений был зафиксирован в 1938 году, когда воздух в Москве прогрелся до 34,9 градусов тепла.