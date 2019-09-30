Другие материалы
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Общество
01.10.2019, 08:30
Теплая дождливая погода будет в Москве 1 октября
1 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая и дождливая погода будет в Москве во вторник, 1 октября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в Москве +14…+16°, по области +12...
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Общество
30.09.2019, 11:34
Какие услуги могут получить пенсионеры в центрах «Мои документы»
30 сентября. Mossovetinfo.ru - Центры «Мои Документы» предоставляют москвичам пенсионного возраста широкий перечень услуг. Там можно: - Подать заявление об установлении страховой пенсии,...
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Общество
30.09.2019, 09:17
Дождливая и тепло будет в Москве 30 сентября
30 сентября. Mossovetinfo.ru – Дождливо, но тепло будет в Москве в понедельник, 30 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Температура в городе +12…+14°. Атмосферное давление будет п...