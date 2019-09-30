1 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая и дождливая погода будет в Москве во вторник, 1 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +14…+16°, по области +12…+17°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 738 миллиметров ртутного столба.