12 октября. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели в Москве сохраниться аномально теплая погода, однако ожидаются дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



С понедельника по четверг температура воздуха в Москве в дневное время будет подниматься до +14…+17⁰. Однако во все дни, кроме вторника, ожидаются кратковременные дожди.



В пятницу в Москву придет похолодание, дожди усилятся, температура воздуха упадет сразу до +8…+11⁰.