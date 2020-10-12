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Общество     12.10.2020 00:40

Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

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Теги:  погода  прогноз погоды 

12 октября. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели в Москве сохраниться аномально теплая погода, однако ожидаются дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

С понедельника по четверг температура воздуха в Москве в дневное время будет подниматься до +14…+17⁰. Однако во все дни, кроме вторника, ожидаются кратковременные дожди.

В пятницу в Москву придет похолодание, дожди усилятся, температура воздуха упадет сразу до +8…+11⁰.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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