12 октября. Mossovetinfo.ru – В течение предстоящей недели в Москве сохраниться аномально теплая погода, однако ожидаются дожди, сообщает центр погоды «Фобос».
С понедельника по четверг температура воздуха в Москве в дневное время будет подниматься до +14…+17⁰. Однако во все дни, кроме вторника, ожидаются кратковременные дожди.
В пятницу в Москву придет похолодание, дожди усилятся, температура воздуха упадет сразу до +8…+11⁰.
01:03 В России В Госдуме предложили давать больничный родителям школьников, перешедших на «удаленку»
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
00:14 Другое Сборная России в рамках Лиги наций сыграла вничью со сборной Турции
21:29 Происшествия Пять машин столкнулись на Кутузовском проекте, один человек погиб
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты
16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации
12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября
09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ