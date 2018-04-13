Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     13.04.2018 08:49

Теплая и сухая погода ждет москвичей в пятницу

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода ожидается в Москве в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Максимальная температура воздуха в столице +11…+13°, по области +9…+14°.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

09:59 Происшествия Таджика будут судить за развратные действия в отношении девочки из Франции в Подмосковье

09:14 Город (Москва и область) Рекорд по числу пассажиров за сутки установлен на МЦК

08:49 Общество Теплая и сухая погода ждет москвичей в пятницу

08:34 Город (Москва и область) Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая

08:29 Город (Москва и область) Фрунзенскую набережную перекроют на два дня

Актуальные материалы

18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

21:00 В России За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru