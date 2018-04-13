13 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода ожидается в Москве в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщает портал «Метеовести».
Максимальная температура воздуха в столице +11…+13°, по области +9…+14°.
Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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