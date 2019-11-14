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Общество
15.11.2019, 08:09
Теплая и ясная погода ожидается в Москве 15 ноября
15 ноября. Mossovetinfo.ru – Преимущественно солнечная и теплая погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 15 ноября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в ...
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Общество
15.11.2019, 01:30
Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий
15 ноября, Mossovetinfo.ru - Во вторник 19 ноября, в 14:00, в Президентском зале Международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Общественные эко...
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Общество
14.11.2019, 09:35
Еще в четырех районах прошли публичные слушания по программе реновации
14 ноября. Mossovetinfo.ru – В четырех районах Москвы прошли публичные слушания по программе реновации. Проекты планировки кварталов по программе реновации обсудили в районах Дмитровский, Наго...