Общество 15.11.2019, 08:09 Теплая и ясная погода ожидается в Москве 15 ноября

15 ноября. Mossovetinfo.ru – Преимущественно солнечная и теплая погода без осадков ожидается в Москве в пятницу, 15 ноября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха в ...