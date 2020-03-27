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Общество     27.03.2020 16:26

Теплая и ясная погода ожидается в Москве 28и 29 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Апрельское тепло ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 28 и 29 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается переменная облачность, в ночное время температура +2..+7°, днем воздух будет прогреваться до +14°.

В начале следующей недели в Москву ненадолго вернется холодная погода, однако уже в середине недели она вновь сменится потеплением.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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