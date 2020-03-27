27 марта. Mossovetinfo.ru – Апрельское тепло ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 28 и 29 марта, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается переменная облачность, в ночное время температура +2..+7°, днем воздух будет прогреваться до +14°.



В начале следующей недели в Москву ненадолго вернется холодная погода, однако уже в середине недели она вновь сменится потеплением.