27 марта. Mossovetinfo.ru – Апрельское тепло ожидается в Москве в субботу и воскресенье, 28 и 29 марта, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в выходные в Москве ожидается переменная облачность, в ночное время температура +2..+7°, днем воздух будет прогреваться до +14°.
В начале следующей недели в Москву ненадолго вернется холодная погода, однако уже в середине недели она вновь сменится потеплением.
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