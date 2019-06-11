11 июня. Mossovetinfo.ru – Ясная теплая погода без осадков ожидается в Москве 11 июня сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +27…+29°, в Подмосковье +25…+30°. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.