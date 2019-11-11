11 ноября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, 11 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +8…+10°, по области +6…+11°. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.