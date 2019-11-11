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Общество     11.11.2019 08:13

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 11 ноября

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Теги:  погода 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Аномально теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, 11 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +8…+10°, по области +6…+11°. Атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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