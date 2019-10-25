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Общество     25.10.2019 08:10

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 25 октября

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Теги:  погода 

25 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в пятницу, 25 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление немного снизиться и составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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