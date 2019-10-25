25 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в пятницу, 25 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление немного снизиться и составит 750 миллиметров ртутного столба.