25 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в пятницу, 25 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Атмосферное давление немного снизиться и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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