26 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная, но теплая погода без осадков и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу, 26 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
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