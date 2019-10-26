26 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная, но теплая погода без осадков и сильный ветер ожидаются в Москве в субботу, 26 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, по области +9…+14°. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.