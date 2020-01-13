13 января. Mossovetinfo.ru – Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в течение предстоящей недели с 13 по 19 января, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение всей недели в дневное время температура воздуха в дневное время будет колебаться от 0 до +5⁰. В ночное время температура будет опускаться чуть ниже ноля.
Осадки ожидаются малоинтенсивные, в виде снега и дождя. Поэтому образования сугробов ожидать не стоит.
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